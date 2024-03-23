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Nezir Derneği Adıyaman'da Temsilcilik Açtı

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Mart ayı başında Adıyaman'da temsilcilik açan Nezir Derneği, Ramazan ayında depremzedelere 2 bin 200 gıda paketi dağıttı.

Kuruluşunun üzerinden henüz aylar geçmesine rağmen Gazze'ye on binlerce yardım paketi gönderen, deprem bölgesinde her gün binlerce kişiye iftar ve Ramazan kumanyası dağıtan Nezir Derneği, Adıyaman'da da temsilcilik açtı. Adıyaman'da Ziya Kara'nın temsilcisi olduğu Nezir Derneği, gönüllülerinin desteğiyle hizmetlerini sürdürüyor.

Yeni olmalarına rağmen yardım konusunda dur durak bilmediklerini kaydeden Ziya Kara, "Dünyanın en yardımsever ülkesiyiz. Pek çok uluslararası araştırma bunu ortaya koyuyor. Sadece Türkiye özelinde değil, dünyanın her yerindeki müminlerin imkanları ölçüsünde yaptıkları insani yardımlarla 21. yüzyıl destanı yazılıyor. 2023 yılında kurulmuş olan Nezir Derneği çok kısa bir zaman dilimine büyük yardım faaliyetlerini sığdırmayı başardı. Bu başarının temelinde derneğin ilkeleri yatıyor. Gönüllülük esasına azami hassasiyet gösteren Nezir Derneği insani yardım hedefleri koyarken, hayalleri kurarken yardımsever kalplere güveniyor. Bu güvenle emin adımlar atıyor ve umutlandıran sonuçlar alıyor. Esasında hayra adanmış gönüller her yerdedir. Paylaşmanın huzurunu yaşayanlar çevrelerindeki insanların da yaşamasına vesile olurlar. İyilik çok çabuk yayılır. İnsani yardım kuruluşlarımızın vesile olduğu her tebessüm hepimiz için eşsiz bir mutluluk kaynağıdır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziya Kara Adıyaman Gazze İnsan Hakları Yerel Güncel Haberler

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