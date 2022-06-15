NEVÜ Sosyal Bilimler Topluluğu'ndan Ihlara Vadisi gezisi - Haberler

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NEVÜ Sosyal Bilimler Topluluğu'ndan Ihlara Vadisi gezisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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NEVÜ Sosyal Bilimler Topluluğu'ndan Ihlara Vadisi gezisi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Topluluğu tarafından final sınavları öncesinde öğrencilere motivasyon olması amacıyla açık hava müzeleri gezisi düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Topluluğu tarafından final sınavları öncesinde öğrencilere motivasyon olması amacıyla açık hava müzeleri gezisi düzenlendi.

NEVÜ Sosyal Bilimler Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. M. Cihan Yaralı'nın koordinesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, başta Selime Katedrali ve daha sonra sırasıyla Güzelyurt (Belisırma), Ihlara Vadisi Açık Hava Müzelerini gezme imkanı buldu.

Hem doğa gezisi hem de kültürel bir gezi imkanını bir arada bulan öğrenciler, Kapadokya Bölgesi'nin doğal güzellikleriyle birlikte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış yaşam alanlarını da keşfetme imkanı buldukları için memnuniyet ifadelerini dile getirdiler. - NEVŞEHİR

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