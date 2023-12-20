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Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Üreticilere Büyük Fayda Sağladı

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Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 65 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edildi ve 700 milyon TL'lik ticari ciro elde edildi. Fuarda tarımsal alanda teknolojilerin üreticilerle buluşması sağlandı.

Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı sona ererken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yaptığı değerlendirmede, "Nazilli Tarım Fuarı üreticilerimize büyük fayda sağladı" dedi.

Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Sümer Vakfı, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ziraat Odası, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve AS Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı 65 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edildi. 4 gün süren fuarda 700 milyon TL'lik ticari ciro elde edildi.

Fuara hem Nazilli'den hem de çevre il ve ilçelerden büyük talep olduğunu dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Dünyada özellikle tarımsal alanda teknolojiler her geçen gün daha da gelişmeye devam ediyor. Bizler de tarım, ziraat ve hayvancılık alanında kaydedilen yenilikleri üreticilerimizle buluşturma noktasında bu fuarın büyük faydası katkı sunduğuna inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarda, Nazilli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından İsabeyli'de bulunan fidan üretim tesisinde yetiştirilen 10 bin fidan ziyaretçilere dağıtıldı. Belediye personelleri tarafından hem stant açan firmalara hem de fuarı ziyarete gelen üreticilere dağıtılan incir fidanları, ilçe ekonomisine kazandırılmış olacak.

Nazilli Yüzyılı Milli Tarım Hamlesi kapsamında belediye bünyesinde fidan üretimine devam edeceklerini dile getiren Başkan Özcan, önümüzdeki dönemde hem üretim kapasitesinin hem de fidan çeşitliliğin artırılacağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazilli Tarım Belediye Yerel Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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