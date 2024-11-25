Üye Girişi
Haberler
Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre şehirlerden de hissedildi

 Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
İşte 7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın son görüntüleri

İşte 7 kişiyi katleden caninin son görüntüleri

NATO Genel Sekreteri Rutte, PKK saldırısında şehit olanlar için TUSAŞ'ı ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri Rutte, PKK saldırısında şehit olanlar için TUSAŞ'ı ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'nın düzenlediği saldırı sonucu 5 kişinin şehit olduğu Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehitler anısına taziye defteri imzalayan Rutte, Türkiye'nin savunma sanayiine dair bilgilendirme toplantısına katıldı ve yerli savunma platformlarını inceledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Rutte'ye ziyareti için teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin ( Tusaş ), Ankara Kahramankazan'da bulunan tesisini ziyaret etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte Tusaş'ı ziyaret etti. Sekreter Rutte, TUSAŞ şehitleri anısına taziye defterini imzaladı.

Ziyaret kapsamında, Rutte'nin başkanlığındaki NATO heyeti, savunma sanayiine dair bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Türkiye'nin NATO'daki varlığının önemini ve NATO ülkeleriyle savunma sanayii alanında sürdürülebilir iş birliğinin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve hava, kara, deniz platformlarını tanıtan bir sunum yapıldı.

Görüşmenin ardından Rutte, yerli ve milli platformlardan Milli Muharip Uçağı KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKAIII, ŞİMŞEK, İHA'lar ve GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterlerini inceledi. T70 helikopterinin pilot koltuğuna oturan Genel Sekreter Rutte'ye Osmanlı kalkanı hediye edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Haluk Görgün, "Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Sekreter'e teşekkür ediyor, ziyaretin bölgemizdeki barışın tesisine hizmet etmesini, savunma sanayiimizin gelişimine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Son Dakika Haberleri

Yozgat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Erzincan okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? İzmir Tüpraş patlaması SON DAKİKA! Tüpraş'ta neden patlama oldu? Cübbeli Ahmet Hoca Icardi sözleri ne, Icardi'ye ne ne dedi? Aile hekimi raporları ücretli mi, kaç TL? Cola Gaza nerede satılıyor, Türkiye'de satılıyor mu? Gümüşhane okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Gümüşhane'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Konya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Konya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 25 Kasım Pazartesi? Adıyaman deprem mi oldu? Adıyaman'da son dakika deprem oldu! 25 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Nevşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Nevşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.