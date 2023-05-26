Nadide Türk Müziği Topluluğu'nun Konseri Tekirdağlılardan Beğeni Topladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekirdağ Nadide Türk Müziği Topluluğu Dillerdeki Nağmeler Konseri dinleyenlerden büyük beğeni topladı. Yaklaşık iki saat süren konser ayakta alkışlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekirdağ Nadide Türk Müziği Topluluğu Dillerdeki Nağmeler Konseri dinleyenlerden büyük beğeni topladı. Yaklaşık iki saat süren konser ayakta alkışlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlediği konserin şefliğini Bestekar Cahit Gökalp yaptı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği ve ücretsiz olan konsere ilgi yoğun oldu.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan TRT İstanbul Radyosu ve TRT Müzik Akşam Sefası ses sanatçısı Ayşe Ekiz'in seslendirdiği eserlere dinleyenler de eşlik etti. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser sonrası sanatçılar, ayakta alkışlandı. Dinleyenler tarafından büyük ilgi gören konser, sanatçılara çiçek takdimi ile son buldu.