Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı törenle kutlandı

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

30 Nisan 1917'de düşman işgalinden kurtulan Muş'un, 106. kurtuluş yıl dönümü valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı mesajının okunması ile devam etti.

Düzenlenen törende açıklama yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, milli mücadele döneminde Muş'un bağımsızlık ateşinin yanmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, "Bu aziz millet her zaman her türlü zorlukta bir arada feraseti ile çıkmayı bilmiştir. Yıllar önce milli mücadelemiz neticesinde Muş'umuz bağımsızlık ateşinin yanmasında bir önemli istasyon olarak görevini yerine getirmiştir. Tabi bu milletin feraseti bugün de her zaman ki gibi devrededir. İçeriden dışarıdan bu millete, bekasına, bölünmez bütünlüğüne ve gelişmesine saldırılar her zaman mevcut olmuştur. Ama milletimizin birlik, beraberliği ve ortak aklıyla bu musibetleri her zaman aşmasını bilmişizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Muş'umuzun bir kurtuluş gününü daha geride bırakıyoruz. Ben tüm Muşlu hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Allah bir daha bu millete zor günler yaşatmasın, hürriyeti ve bağımsızlığı ile sınamasın" dedi.

Törene Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Vali Yardımcıları Hasan Taş ile Mustafa Ayvat, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı. - MUŞ