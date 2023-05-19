Muş'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

MUŞ - Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Muş Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muş Şehir Stadyumunda devam eden törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş'un Türkiye'de en genç nüfus oranında 3. sırada olduğunu belirterek, "Bugün burada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu bayramımız hepimize kutlu olsun. Tabi bu bayramlar belli muhasebelerin yapılması ve geldiğimiz noktanın belirlenmesi ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemiz için bir vesiledir. Dolayısıyla 19 Mayıs günleri olsun 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos resmi bayramlarımızda bize maziyi hatırlatan ama maziden güç almamıza vesile olan böylelikle geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemize vesile olan günlerdir. Bugün 19 Mayıs 2023, bundan 104 yıl önce 19 Mayıs 1919 günü Gazi Mustafa Kemal bu memleketin düşmandan kurtulması, milletin tekrar şahlanması için bir büyük kutlu savaşa başladı ve Samsun'a adım attı. İşte bu kutlu savaş bugün de devam ediyor. Bu milletin şahlanışı ve bu memleketin çok güçlü bir memleket haline gelmesi Ata'mızdan aldığımız emanetle ve onun vasiyetiyle biz torunlarının ecdadın vasiyetiyle yapacağı en önemli iştir. Kendi çocuklarına ve gençlerine bayram hediye eden ve yeni nesillere güvenini bu şekliyle ifade eden bir cumhuriyetin mensuplarıyız" şeklinde konuştu.

Gençlere de seslenen Vali Gündüzöz, "Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyeti daha da yukarılara taşıyacak sizlersiniz. Sizlere güvencimiz tamdır. Bunun için biz sizlerin büyükleri olarak emrinizdeyiz. Muş genç nüfusun en fazla olduğu illerden biri, yüzde 39'u 18 yaşın altında. Türkiye'de en genç nüfus oranında 3. sıradayız. Dolayısıyla kıymetli gençlerimiz, biz sizler için varız. Sizlerden tek beklentimiz, milli değerlerinizi bilin, derslerinize çalışın, ananızı, babanızı, ailenizi, memleketinizi ve bu devleti sevin, bu memleket arzu ettiğimiz yerlere sizlerin omuzunda yükselsin" ifadelerini kullandı.

Kortej yürüyüşü ve resim sergisinin gezilmesiyle son bulan programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.