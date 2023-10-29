Muş'ta 100. yıl coşkusu

Muş Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü renkli görüntülere sahne oldu.

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Valilik önünde tören ve etkinlikler düzenlendi. Muş Valisi Avni Çakır, makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Vali Çakır, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından türkülerin seslendirildiği programda mehteran takımının gösterisi ise büyük beğeni topladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan zeybek gösterisiyle devam eden programda; jimnastik, karate, kick boks, tekvando ve güreş gösterisi yapıldı.

Törende konuşan Vali Çakır, 29 Ekim 1923'ün yeniden diriliş ve yükselişin günü olduğunu ifade ederek, "Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığı ve yeni bir ulusal kimlik ve yönetim biçiminin başladığı bir gündür. 29 Ekim 1923 bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Afyon ovalarında ödenen büyük bir emanetin adıdır. Türk milleti, tarihte birçok büyük devlet kurmuş, hakim olduğu topraklarda barışı, huzuru, hoşgörüyü, kardeşliği, adaleti ve her türlü inanca saygıyı tesis etmiş, insanları rengine, mezhebine, kültürüne göre ayırmadan kucaklamış necip bir millettir. Bugün ulaştığımız seviyede Cumhuriyet, tüm etnik kökenlere, inançlara, dillere, kültürlere eşit mesafede duran bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir. Türkiye Yüzyılı diye özetlediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı tüm bu hasletleri en üst seviyelere çıkarma idealidir. Cumhuriyet Bayramınızı tekrar kutluyor, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUŞ