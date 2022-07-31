Muharrem Ayı'nın İlk Orucu Açıldı

Muharrem Ayı'nın başladı. 12 gün boyunca tutulan oruç ibadeti nedeniyle Kartal Cem Evi'nde oruç açma lokması verildi.

Yas-ı Matem orucunun ilk gününde hazırlanan sofraya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, CHP İstanbul Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Kartal Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ve vatandaşlar katıldılar. Sıcak hava nedeniyle Kartal Cem Evi'nin bahçesinde açık havada verilen oruç açma yemeğinde, Muharrem ayı ve Yas-ı Matem Orucu'nun anlamıyla ilgili konuşma yapılarak, tutulan oruçların kabul edilmesi için dua edildi.

"KERBELA HEP TAZE BİR YARA GİBİ"

Oruç açma öncesi Kartal Cemevi Vakfı Dedesi Celal Özer Muharrem ayının İslam dünyasındaki önemine dair konuşma yaptı. Özer "Olay vardır akşama kadar unutulur, olay vardır üzerinden asırlar geçer yine de unutulmaz, taze bir yara gibi durmadan kaynar acısı, nesiller boyu insanların kalbine dolar. Kerbela olayı da böyledir, Allah korkusunu vicdanında taşıyan insanlar, müminler, kıyamete kadar Hüseyin'in sevgisini göğsünden, tıraba düşene kadar bırakmayacak, bırakmamalı" diye konuştu.

Duanın ardından, Muharrem ayının ilk orucu açıldı. 30 Temmuz -10 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yas-ı Muharrem Orucu tutacak vatandaşlar için 12 gün boyunca Kartal Cemevi Vakfı, Uğur Mumcu Cemevi ile Hürriyet Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde oruç açma lokması verilecek.