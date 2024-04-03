Muğla'da öğrencilere iftar ve diş kirası desteği

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubesi öğrencilere yönelik iftar "İyilik Sofrası" kurarak diş kirası verdi.

Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesi, İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Gençlik Koordinatörlüğü ile Vaizlerin ve tüm Kur'an Kursu öğreticilerinin birlikte organize ettiği lise öğrencilerine yönelik iftar iyilik sofrası Köyceğiz Yüksekkum Meslek Lisesi Turizm Uygulama Oteli'nde düzenlendi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak tek tek öğrencilerin masalarını dolaşıp her bir öğrenciyle hasbihal ettikten sonra geleneksel hale gelen ve bu sene üçüncüsü gerçekleşen İftar İyilik Sofrası için, İlçe Müftülüğüne, Vaizlere, Kur'an Kursu öğreticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür edip, öğrencilere de başarılar diledi. Değişik Liselerden seksen öğrenciyle birlikte iftarın açıldığı programa Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, daire amirleri, müftülük çalışanları, Lise öğrencileri, öğrencilerin öğretmenleri ve okul idarecileri katıldılar. İftarın öğrencilerle birlikte açılması, yemek duası ve yapılan konuşmalardan sonra öğrencilere diş kirası Kaymakam Maslak ve kurum amirleri tarafından tek tek takdim edildi. - MUĞLA