Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Körfezi'ni Temizleyecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Körfezi için bilimsel çalışma başlattıklarını ve körfezi temizleyerek kente yakışır bir hale getireceklerini duyurdu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Körfezi için bilimsel çalışma başlattıklarını ve körfezi temizleyerek kente yakışır bir hale getireceklerini duyurdu.

Başkan Gürün, Fethiye'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisi açılışında Fethiye Körfezi için çalışma başlattıklarının açıkladı. Gürün, bugüne kadar sessiz sedası bir şekilde körfez temizliği için çalıştıklarına vurgu yaparken, çalışmaların yarısını tamamladıklarını şimdiki adımın ise körfez zeminindeki alüvyonların temizliği olduğunu söyledi.

Fethiye Körfezi ile ilgili gerekli bilimsel araştırmaların yapıldığını aktaran Gürün, şunları kaydetti:

"Biz Fethiye Körfezi'nde çalışmalarımızı başlattık. Körfezdeki bütün su akımlarını ölçüyoruz. Yaptığımız ölçümlerde 13 metre alüvyon birikmesi olduğunu tespit ettik. Bu alüvyon birikmesinin 13 metresini de almak teknik olarak mümkün değil. Körfez zeminine göre 3 ila 5 metre alüvyon temizliği yapılması gerekiyor. Körfezden çıkarılan alüvyon yakında derin bir çukur var hemen oraya taşınacak."

Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi'nin körfez kirliliğine neden olduğuna dair iddialara ilişkin Gürün, söz konusu iddiaların doğru olmadığını ve tesisten çıkan suyun meyve ağacı sulamasında kullanılabilecek kadar kaliteli olduğunu dile getirdi. Başkan Gürün, şöyle konuştu:

"Şu anda Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi'nden çıkan suyun Fethiye Körfezi'ne hiçbir olumsuz etkisi yok. Buradan çıkan su yeşil alan ve meyve bahçesi sulaması yapılabilecek kadar temizlikte. Bugüne kadar arıtmadan çıkan su, körfezi kirletiyor diye birtakım asılsız iddialar ortaya atıldı. En kolayı bunu söylemekti. Ancak hiçbir ilgisi yok. Şu an tarımsal ilaçlama körfeze gidiyor. DSİ'nin yapmış olduğu kanal tekniğe uygun değil. Birçok bilim insanı ile görüştük ve bu kanalın altının beton olmaması gerekiyor. Kanalın altının suyu çekebilecek taş veya tabi şekliyle bırakılması gerekliydi ancak bu uygulamayı yapmamışlar. Ters bentler yanlış ve eksik yapılmış."

Körfez için temizlik çalışmaları yürütmenin yanı sıra çeşitli önlemler de aldıklarını belirten Gürün, bölgedeki tersaneyi farklı bir yere taşıyacaklarını kaydetti. Gürün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dar ve küçük olan tekne yapım yerini daha büyük, ticari olarak daha fazla kazanç sağlanabilecek bir bölgeye alacağız. Bu konuda Fethiye Ticaret ve Fethiye Deniz Ticaret Odalarımızla görüştük. Tersaneyi daha uygun bir yere taşıyarak hem daha rahat bir çalışma imkanı sunacağız hem de üretim kapasitesini artıracağız. Yine körfezi etkileyen iki dere yatağında gereken çalışmaları yapıyoruz. Körfezi Fethiye'ye yakışır masmavi bir deniz haline getireceğiz. Bununla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın elinde teknik ekipman mevcut. O ekipmanları Bakanlık'tan talep edeceğiz ve ücretini ödeyerek körfezi temizleyeceğiz."