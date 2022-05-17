Müftü Ölmez Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulundu - Haberler

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Müftü Ölmez Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Müftü Ölmez Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulundu

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, uzun zamandır yapımına devam edilen Yesilkent Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, uzun zamandır yapımına devam edilen Yesilkent Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

Ölmez, bir hayırsever vatandaşı çatı kapatma işini üstlendiğini ve kapatma işleminde sona gelindiğini ifade etti. Müftü Muammer Ölmez, "İnşallah kısa zamanda Bozüyük halkımızla birlikte yurtiçi ve yurtdışından tüm hayırseverlerimizin hayırlarıyla kursumuzun geri kalan kısmını da bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Kur'an kursu inşaatı çalışanlarına kolaylıklar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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