MTÜ’de "İlham Veren Buluşma": Adnan Bali’den gençlere gelecek mesajları

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), "İlham Veren Buluşmalar" programı kapsamında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'yi ağırladı. "Güven, Yatırım ve Kalkınma" başlıklı konuşmasında ekonomik gelişmenin temelinde güven ve güçlü kurumların bulunduğunu vurgulayan Bali, gençlere kişisel gelişim, değişime uyum ve geleceğin dünyasına hazırlanma konusunda önemli mesajlar verdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Yerleşkesi Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu'nda 13 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen programa; MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Türker Türkoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Gündüz, Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan ve Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga, MTÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri, Türkiye İş Bankasının Malatya'daki yöneticileri ve temsilcileri, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

"Üniversitemiz her alanda gelişimini sürdürüyor"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'yi üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasına, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerleri anarak başlayan Rektör Bentli, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

Rektör Bentli, üniversitenin son yıllarda fiziki altyapı, akademik performans, bilimsel araştırmalar, uluslararası projeler ve dijital dönüşüm alanlarında kaydettiği gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Üniversitenin öğrenci odaklı büyüme sürecine dikkat çeken Bentli, yeni derslikler, öğrenci yaşam merkezi, konferans salonu, spor tesisleri ve devam eden kampüs yatırımları hakkında bilgi verdi. Bentli, üniversitenin 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 enstitü ve 11 uygulama ve araştırma merkeziyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek 138 programda yaklaşık 13 bin 500 öğrenciye eğitim verildiğini ifade etti.

MTÜ'nün akademik ve bilimsel başarılarına dikkat çekti

Üniversitenin araştırma kapasitesinin her geçen yıl arttığını belirten Bentli, özellikle bilimsel yayın performansında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. 2024-2025 döneminde akademik yayın sayısında yüzde 62'lik artış sağlandığını ifade eden Bentli, ulusal ve uluslararası bilimsel görünürlüğün güçlendiğini vurguladı. Dış kaynaklı araştırma projelerine de değinen Bentli, son dört yılda yaklaşık 2 milyon avroluk proje desteği sağlandığını, Avrupa Birliği projelerinden elde edilen kaynağın ise 1,7 milyon avroya ulaştığını belirtti.

Öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerine katılımını önemsediklerini ifade eden Bentli, TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerinde 550 öğrencinin akademik danışmanlarının rehberliğinde başvuru gerçekleştirdiğini aktardı. Üniversitenin dijital dönüşüm çalışmalarına da dikkat çeken Bentli, Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde 30'un üzerinde yazılım geliştirildiğini ve bu yazılımların üniversitenin çeşitli birimlerinde kullanıldığını belirtti. Yükseköğretim sıralamalarındaki yükselişe de değinen Rektör Bentli, üniversitenin 208 üniversite arasında 152'nci sıradan 109'uncu sıraya yükseldiğini, kısa vadeli hedeflerinin ise ilk 100 üniversite arasında yer almak olduğunu ifade etti.

"Güven, yatırım ve kalkınma birbirine bağlı kavramlardır"

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Malatya'da ve üniversite öğrencileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Güven, Yatırım ve Kalkınma" başlıklı konuşmasında ekonomik gelişmenin yalnızca sermaye ve üretimle açıklanamayacağını belirten Bali, güvenin ekonomik ve toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Güvenin yatırım kararlarından üretime, istihdamdan toplumsal refaha kadar geniş bir etki alanı bulunduğunu ifade eden Bali, "Güven, yatırım ve kalkınma birbirine kenetlenmiş bir zincirin halkaları gibidir" sözleriyle bu üç kavram arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Güven ortamının uzun vadeli yatırımları teşvik ettiğini belirten Bali, yatırımın üretim, istihdam, verimlilik ve teknolojik gelişmeyi beraberinde getirdiğini, toplumsal refahın artmasının ise güveni yeniden güçlendirdiğini anlattı.

"Güven, kurumların davranışlarıyla inşa edilir"

Konuşmasında Türkiye İş Bankasının kuruluş yıllarından ve bankacılık tarihinden örnekler paylaşan Bali, kurumsal güvenin kısa sürede oluşmadığını, tutarlı davranışlar ve sorumluluk bilinciyle zaman içerisinde geliştiğini ifade etti. Bankacılık sektörünün geçmişte yaşadığı ekonomik krizlere değinen Bali, özellikle 2001 ekonomik krizinin ardından gerçekleştirilen yapısal reformların finansal sistemin güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Hukuk güvenliği, öngörülebilir düzenlemeler, adil rekabet, şeffaflık, güçlü denetim ve hesap verebilirliğin ekonomik kalkınma açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Bali, güçlü kurumların sürdürülebilir ekonomik gelişmenin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

"Kalkınma, yalnızca ekonominin büyümesi değildir"

Ekonomik büyüme ile kalkınma arasındaki farklılıklara da değinen Bali, kalkınmanın yalnızca üretim miktarındaki veya ekonomik göstergelerdeki artışla değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Kalkınmanın eğitim, sağlık, yaşam kalitesi, fırsat eşitliği ve toplumsal refah gibi çok boyutlu bir süreç olduğunu belirten Bali, gençlerin yaşadıkları şehirlerden bağımsız olarak benzer fırsatlara erişebilmelerinin önemine dikkat çekti.

Malatya'da yaşayan bir gencin İstanbul veya İzmir'deki bir gençle benzer hayaller kurabilmesi ve bu hayallerini gerçekleştirebilmek için adil fırsatlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Bali, fırsat eşitliğinin gerçek kalkınmanın temel göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Ülkelerin en değerli yatırımının insan kaynağına yapılan yatırım olduğunu belirten Bali, eğitime, bilgiye ve bireylerin potansiyellerini geliştirebilecekleri koşullara verilen önemin sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğini dile getirdi.

"Merak duygunuzu koruyun"

Konuşmasının önemli bir bölümünü üniversite öğrencilerine ayıran Adnan Bali, hızla değişen dünyada gençlerin yalnızca akademik bilgiyle yetinmemeleri gerektiğini vurguladı. Yapay zeka, dijital dönüşüm ve küresel rekabetin mesleklerin yapısını değiştirdiğine dikkat çeken Bali, gençlerin sürekli öğrenmeye, değişime uyum sağlamaya ve kendilerini yenilemeye açık olmalarının önemini anlattı. Öğrenme sürecinin üniversite diplomasıyla sona ermediğini ifade eden Bali, öğrencilere "Merak duygunuzu koruyun. Merak duygunuz körelmesin" sözleriyle seslendi.

Gençlerin yalnızca öz geçmişlerini zenginleştirmeye odaklanmak yerine gerçekten ilgi duydukları alanlarda derinleşmeleri gerektiğini belirten Bali, tutkuyla yapılan çalışmaların kişisel ve mesleki gelişimde belirleyici olduğunu söyledi. Hata yapmaktan korkulmaması gerektiğini de vurgulayan Bali, önemli olanın hatalardan ders çıkarmak ve aynı yanlışları tekrarlamamak olduğunu ifade etti.

"Gençler yalnızca teknolojiyi kullanan değil, geliştiren bireyler olmalı"

Gençlerin geleceğin dünyasında üstlenecekleri sorumluluklara değinen Bali, bireysel gayretin önemli olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığını, gençlerin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri fırsatların da oluşturulması gerektiğini belirtti. İş dünyası, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ortak sorumluluk taşıdığını ifade eden Bali, gençlerin yalnızca iş arayan değil yeni iş alanları oluşturan, teknolojiyi kullanan değil geliştiren ve geleceğin ihtiyaçlarını öngörebilen bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gençlere farklı kültürleri tanımalarını, sanat, edebiyat, spor ve müzikle ilgilenmelerini de tavsiye eden Bali, çok yönlü bir birikimin hem mesleki yaşamda hem de kişisel gelişimde önemli olduğunu vurguladı.

"Bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en değerli yatırım, insana yapılan yatırımdır"

Türkiye'nin coğrafi konumu, üretim kapasitesi ve genç nüfusuyla önemli fırsatlara sahip olduğunu belirten Bali, ülkenin potansiyelinin yalnızca büyükşehirlerde değil, Anadolu'nun farklı şehirlerinde yetişen gençlerin bilgi, emek ve üretkenliğinde bulunduğunu ifade etti. Konuşmasının sonunda güven, yatırım ve kalkınma kavramlarının birbirini tamamladığını bir kez daha vurgulayan Bali, "Bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en değerli yatırım, insana yaptığı yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğinin gençlerin hayalleri, emekleri ve kararlılıklarıyla şekilleneceğine dikkat çeken Bali, öğrencilere kendilerine yatırım yapmaktan, öğrenmekten ve değişmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programın sonunda MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli tarafından Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'ye hediye takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı