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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de 3. Piyade Tümen Komutanlığına ziyarette bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ziyareti sonrası Hakkari'ye geçerek 3. Piyade Tümen Komutanlığına ziyarette bulundu ve operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta gerçekleştirilen zirvenin ardından Hakkari'de bulunan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile dün gittiği Irak ziyareti sonrası, Hakkari'ye geçti. Geceyi Yüksekova'da geçiren Bakan Yaşar Güler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Komutanlarla bir araya gelen Bakan Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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