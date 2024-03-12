Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi
Medicana Eğitim Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birçok kadın lideri bir araya getiren etkinlikler düzenledi. Kadın yöneticiler, başarı hikayelerini ve iş dünyasındaki deneyimlerini paylaşarak öğrencilere ilham verdi.
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi. Birçok kadın lideri Elinin Hamuruyla İlham Veren Kadınlar Söyleşilerinde bir araya getirdi.
Medicana Grup'un kadın yöneticileri, pazarlama, insan kaynakları, medya, hukuk, bilim, bilişim, telekomünikasyon, girişim, ekonomi, ticaret alanlarında ulusal ve uluslararası platformlarda başarıları kanıtlamış iş dünyasının ilham veren kadınları, MBA Okullarının kampüslerindeki söyleşilerde buluştu.
Başarı hikayelerini, işlerinin kapsama alanlarını, kadın olmanın iş dünyasındaki yansımalarını, tutku alanlarında derinleşmek adına neler yaptıklarını anlatan kadınlar, lise öğrencileriyle paylaştıkları deneyimlerle öğrencilerin kariyer hayatlarını planlamaları adına önemli paylaşımlarda bulundu. - İSTANBUL