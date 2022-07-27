Marmaris Sokaklarına Kadın Eli Değiyor

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce bir hafta önce görevlendirilen beş kadın temizlik işçisi, sahada çalışmaya başladı.

Gizem Genç, Yasemin Zaimoğlu, Nilgün Bağsi, Rahime Erdil ve Ayşe Yıldız Ağrı'dan oluşan saha ekibi; Sarıana, Beldibi, Hatipirimi, Çıldır ve Siteler Mahallelerinde sabahın erken saatlerinden akşama kadar sokakları gezerek temizlik işlerini yürütüyor.

Marmaris'i güzelleştirmek için büyük gayret gösterdiklerini belirten kadın personeller, şunları söyledi:

"Esnafımızdan ve halkımızdan büyük ilgi görüyoruz, bunun için teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan temizlik konusunda bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Marmaris'i hep birlikte temiz tutalım. Özellikle sigara izmariti, kabuklu kuruyemiş ve çekirdekleri atmamalarını rica ediyoruz."

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ardından Temizlik İşleri'nde de sahada kadın personel istihdam ettik. Parklarımız ve sokaklarımız kadınlara emanet. Onların sayesinde temizlik konusunda duyarlılığın artacağına inanıyorum. Ellerine, emeklerine sağlık" diye konuştu.