Manisa Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Vali Karadeniz'i ziyaret etti - Haberler

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Manisa Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Vali Karadeniz'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Manisa Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Vali Karadeniz'i ziyaret etti

Manisa Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanı Kadircan Söylemez ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri Deniz Konuklar, Bertuğ Tunga Yılmaz, Poyraz Katip Şentürk, Eymen Oyit ve İsmail Tuğra Çetin Aktı'dan oluşan heyet, Vali Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Kent Konseyi Çocuk Meclis Başkanı Kadircan Söylemez ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri Deniz Konuklar, Bertuğ Tunga Yılmaz, Poyraz Katip Şentürk, Eymen Oyit ve İsmail Tuğra Çetin Aktı'dan oluşan heyet, Vali Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Manisa Kent Konseyi Çocuk Meclisinin yaptığı çalışmalar ve projeleri hakkında Vali Yaşar Karadeniz'e bilgi veren Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri, kendilerini kabulünden dolayı Vali Karadeniz'e teşekkürlerini iletti.

Çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi ve yönetime aktif olarak katılabilmeleri amacıyla Kent Konseyi Çocuk Meclislerinin oluşturulduğunu söyleyen Vali Karadeniz "Çocuklarımızın, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almaları, yönetime katılmaları, bu konularda fikir üretmeleri ve sosyal hayattaki rollerinin güçlendirilmesi açısından Kent Konseyi Çocuk Meclisleri önemli. Gönüllülük esasına dayalı böyle bir platformda görev almak sizlerin ortak çalışma, dayanışma ve paylaşma duygularınızı da geliştirecektir" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz, ziyaret sebebiyle teşekkür ederek Manisa Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerinin yaptıkları çalışmalarında başarılar diledi, onlara çeşitli hediyeler verdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kent Konseyi Karadeniz Manisa Çocuk Yerel Haberler

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