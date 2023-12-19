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Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Eski Mezarlığında Yoğun Çalışma Gerçekleştiriyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Eski Mezarlığı'nda yaşanan olumsuzlukları gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde mezarlıkların bakımı, onarımı ve temizliği noktasındaki çalışmaları hassasiyetle devam ederken, yoğun yağışlar nedeniyle olumsuzluk yaşanan Turgutlu Eski Mezarlığında ilk andan itibaren yoğun ve hummalı çalışma gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle bir takım olumsuzlukların yaşandığı Turgutlu Eski Mezarlığında yoğun çalışma gerçekleştiriyor. Yağışların hemen ardından bölgede tespitlerini gerçekleştiren Mezarlık Dairesi Başkanlığı, tespitlerin ardından hızla temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaları Mezarlık Dairesi Başkanı Aydoğan İra, şube müdürleri ve muhtarlarla birlikte yerinde takip etti. Yoğun yağışın ardından oluşan çamurun temizliği için mezarlıklarda ve mezarlık yollarında yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler, oluşan bozulmaların tamiri noktasında da gerekli çalışmaları yürütüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde mezarlıkların temizliği, bakımı ve onarımı noktasında hassasiyetle çalıştıklarını belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, "Turgutlu ilçemizde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağış, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Eski Mezarlık da bu olumsuzlukları yaşayan bölgelerimizden biri oldu. Yağışların hemen ardından tespitlerimizi yaparak, hızla çalışma başlattık. İlk andan itibaren ekiplerimiz burada yoğun ve hummalı bir şekilde çalışma yürütüyor. En kısa zamanda bu çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyor, Rabbim, afetsiz yağışlar versin diyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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