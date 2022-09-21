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Mandalina tezgaha düştü, vatandaş ilgi gösterdi

Yerel Haberler

Mandalina tezgaha düştü, vatandaş ilgi gösterdi

Zonguldak'ta kış ayların vazgeçilmezi mandalina tezgahlarda 20 TL satılmaya başlandı.

Zonguldak'ta kış ayların vazgeçilmezi mandalina tezgahlarda 20 TL satılmaya başlandı.

Zonguldak'ta kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte mandalina tezgahlarda yerini aldı. C vitamini deposu olan mandalina tezgahlarda kilogramı 20 TL'den satıldı.

Mandalinanın tezgahlarda yer almasıyla birlikte vatandaşlarda ilgi gösterdi. Ayrıca fiyatının uygun olması ise hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti.

Esnaf Hüseyin Akgöz, "Mandalina kış meyvesi tezgahlarda yerini aldı. Tadı falan da yerinde bal gibi. Zonguldak halkını bol bol mandalina yemeğe C vitamini almaya bekliyoruz. Fiyatı şuanda 20 TL. Fiyatlar günümüz şartlarına göre normal. C vitamini olduğu için koronaya iyi geliyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Yerel Haberler

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