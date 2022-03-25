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Maltepe'de evi yanan aileye belediyeden destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Maltepe'de evi yanan aileye belediyeden destek

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başıbüyük'te evi yanan vatandaşa destek oldu.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başıbüyük'te evi yanan vatandaşa destek oldu.

Maltepe Başıbüyük Caddesi'nde dört katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede saat 06.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınıp söndürülmesinin ardından Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Yangında büyük hasar gören vatandaşın evi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen temizlendi.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, bu tarz olayların ilçede zaman zaman yaşandığını belirterek, "Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de evi yanan aileye belediyeden destek

Maltepe'de evi yanan aileye belediyeden destek

Maltepe'de evi yanan aileye belediyeden destek

Maltepe'de evi yanan aileye belediyeden destek

Maltepe'de evi yanan aileye belediyeden destek

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Maltepe Belediyesi, Maltepe, İtfaiye, Yangın, Yerel, Haberler

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