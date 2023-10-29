Malazgirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Dün Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti. Malazgirt'te şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği caddede başlayan kutlamalarda; Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçe protokolü ve öğrencilerle birlikte ellerinde bayraklarla ilçe merkezine doğru Cumhuriyet yürüyüşü yaptılar.

Malazgirt Meydanı'nda devam eden etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayram mesajının okunmasının ardından Malazgirtli öğrencilerin hazırladıkları birbirinden renkli görüntüler eşliğinde Cumhuriyet temalı gösteriler yapıldı.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program sona erdi. - MUŞ