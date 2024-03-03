Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad'dan alınan bilgilere göre, saat 17.43'te Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. - MALATYA