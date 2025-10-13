Malatya Milletvekili Ölmeztoprak'tan Esnaf ve Sosyal Hizmet Ziyaretleri

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Esnaf, sosyal hizmet ve kültür alanlarında yürütülen çalışmaları inceleyen Milletvekili Ölmeztoprak, "Birlikte başarmak, en kıymetli başarıdır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslarla Malatyalılarla bir araya geldi.

"Aile, insanın ilk mektebidir"

Malatya İl Müftülü tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen Bed-i Besmele Amin Alayı Töreni'ne katılan Ölmeztoprak, çocukların ilim yolculuklarına 'Bismillah' diyerek başlamasının önemine dikkat çekti. Ailenin insanın ilk mektebi olduğunu kaydeden Ölmeztoprak, "Yavrularımızın gönüllerine iyilik, merhamet ve saygıyı aile öğretir. Bugün atılan bu ilk adımlar, değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasının teminatıdır" dedi.

Kur'an-ı Kerim'deki "Oku" emrinin anlamına vurgu yapan Ölmeztoprak, anne-babalara ve eğitimcilere teşekkür ederek, "Rabbim evlatlarımıza hikmetle dolu bir ömür nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yeniden üretim mücadelesi

Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya gelen Ölmeztoprak, deprem sonrası üretim sürecini değerlendirdi. Toplantıya; İmalat-Demir Tamir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Altay, Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Dilek ve Ağaç Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk ve esnaflar katıldı.

Esnafın sorunlarını dinleyen Ölmeztoprak, taşınma ve tahsis süreçlerine ilişkin istişarelerde bulunduklarını belirterek, "En kısa sürede memnuniyet verici sonuçlara ulaşacağız" dedi. Toplantıda Sanayi Spor Kulübü'nün güçlendirilmesine yönelik projeler de ele alındı.

Malatya'ya yeni sosyal hizmet kampüsü geliyor

Malatya Yaşam Merkezi'ni de ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, burada yürütülen sosyal hizmet çalışmalarını inceledi ve el emeği ürünleriyle üretime katkı sunan hemşehrileri ile bir araya geldi.

Malatya'da yapımı planlanan Sosyal Hizmet Kampüsü projesine ilişkin de bilgiler paylaşan Ölmeztoprak, depremde hasar alarak yıkılan Huzurevi ve Kadın Konukevi'nin yerine, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde modern bir Sosyal Hizmet Kampüsü inşa edileceğini belirterek, "150 kişilik huzurevi, B Tipi Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın İhtisas Kuruluşu'nu kapsayan projemiz için avan proje onaylandı, zemin etütleri tamamlandı. Uygulama projesi ve maliyet hesaplama çalışmaları sürüyor. Bu projemiz tamamlandığında Malatya'mızdaki sosyal hizmetler çok daha modern ve kapsamlı biçimde sunulacak" şeklinde konuştu.

"Kültür Yolu Festivali Malatya'mıza canlılık getirdi"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Malatya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali etkinliklerini ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, stantları gezerek sanatçılar, zanaatkarlar ve üreticilerle bir araya geldi.

Festivalin şehrin sosyal yaşamına canlılık kattığını belirten Ölmeztoprak, "Kültür bir toplumun hafızasıdır. El sanatlarımız, gastronomimiz, yöresel lezzetlerimiz bu şehrin ruhunu yaşatıyor" dedi.

Malatya'nın geçmişinden aldığı güçle geleceğini kültür, sanat ve üretimle inşa ettiğini vurgulayan Ölmeztoprak, etkinliğe emek veren herkese teşekkür etti. - MALATYA