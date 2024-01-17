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Lüleburgaz Belediyesi '2024 Afet ve Koordinasyon Yılı' Planlama Toplantısı Yaptı

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Lüleburgaz Belediyesi, 2024 Afet ve Koordinasyon Yılı kapsamında yapılan planlama toplantısında kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini aldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin '2024 Afet ve Koordinasyon Yılı' Planlama Toplantısı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde yapıldı. Toplantıda, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden, afetlere hazırlık çerçevesinde görüş ve önerileri alındı.

Lüleburgaz Belediyesi, 2024 Afet ve Koordinasyon Yılı kapsamında farkındalık artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 2024 Afet ve Koordinasyon Yılı Planlama Toplantısı, 16 Ocak Salı günü Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları Gökhan Kaya Atay, Kemal Pektaş, Leyla Güncer ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet'in yanı sıra Jandarma, AFAD, Lüleburgaz İtfaiyesi ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden 2024 Afet ve Koordinasyon Yılı kapsamında yapılabilecek çalışma ve farkındalık artırmaya yönelik etkinliklere ilişkin görüş ve önerileri alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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