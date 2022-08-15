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Kuvvetli yağış su taşkınlıklarına sebep oldu

Kuvvetli yağış su taşkınlıklarına sebep oldu

Bilecik'in bazı bölgelerinde kuvvetli yağış etkisini gösterirken su taşkınlıkları meydana geldi.

Bilecik'in bazı bölgelerinde kuvvetli yağış etkisini gösterirken su taşkınlıkları meydana geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde dün akşam üstü yağan kuvvetli yağış sebebiyle sokaklar göle göndü. Dodurga beldesinde birçok sokakta oluşan su taşkınlıkları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından Dodurga Belde Belediyesinde görevli ekipler, gece geç saate kadar temizlik çalışmaları yaptı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bozüyük Bilecik su Yerel Haberler

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