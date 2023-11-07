Kütahya'da 214 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Kütahya'dan umre vazifesini yerine getirmek üzere 214 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Kütahya'dan umre vazifesini yerine getirmek üzere 214 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Pazartesi pazar yerinde düzenlenen uğurlama programında din görevlileri tarafından Aşr-ı Şerif ilahiler ve kasideler okundu. Müftü İrfan Açık'ın yaptığı duanın ardından umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA