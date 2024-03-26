Üye Girişi
Haberler

Küçük bir çocuk, kumbarasındaki parayı Kur'an kursuna bağışladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Müftülüğü 4-6 Yaş Külliye Kur'an Kursu öğrencisi Alparslan Can kumbarasında biriktirdiği parayı inşaatı devam eden Aydın İl Müftülüğü Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursuna bağışladı.

Efeler Müftülüğü Külliye Kur'an Kursu öğrencisi Alparslan Can yaklaşık 1 yıldır kumbarasındaki birikimiyle Aydın İl Müftülüğü tarafından yürütülen Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nun inşaatına destek olmak amacıyla bağışta bulundu. Küçük yaşta olmasına rağmen hayırseverlik duygularını pekiştiren Alparslan, biriktirdiği parayı eğitim ve maneviyat alanında hizmet veren kurumların desteklenmesi için kullanarak örnek bir davranış sergiledi. Alparslan'ın anlamlı hareketi, müftülük yetkilileri tarafından takdirle karşılandı.

İl Müftüsü Hasan Güneş, küçük yaşta büyüklerine örnek evlatlarımız var elhamdülillah, Rabbim kendi minik yüreği kocaman bu yavrularımızı her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Belki de ileriki yıllarda sınıfında Kur'an-ı Kerim okuyacağı, kütüphanesinde kitaplar ile dost olacağı, arkadaşları ile bahçesinde oyunlar oynayacağı kursun inşaatına katkıda bulunuyor" dedi.

Kurs inşaatının devam ettiğini kaydeden Güneş, "Allah katkıda bulunan ve destek verenlerden ebeden razı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Efeler Aydın Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ersoy Eren kimdir? CHP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı Ersoy Eren Kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Kadir İnanır'a ne oldu? Haluk Cömertoğlu kimdir? CHP Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı Haluk Cömertoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Şahin kimdir? CHP Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Vahap Şahin Kaç yaşında, nereli? Tolga Bulugan kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Merkez Belediye Başkan adayı Tolga Bulugan kaç yaşında, nereli? Alpaslan Deli Balta Göktürk kimdir? Zafer Partisi Çorum- Uğurludağ Belediye Başkan adayı Alpaslan Deli Balta Göktürk kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Kocamanoğlu kimdir? Zafer Partisi Çorum- Sungurlu Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Kocamanoğlu kaç yaşında, nereli? Banu Parlak olayı nedir? Köpeği neden saldırdı? Banu Parlak ne dedi? BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti? Gürkan Taha Fersiz kimdir? Zafer Partisi Çorum- Osmancık Belediye Başkan adayı Gürkan Taha Fersiz kaç yaşında, nereli? Umutcan Mercan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Mecitözü Belediye Başkan adayı Umutcan Mercan kaç yaşında, nereli? Şevket Turoğlu kimdir? CHP Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Şevket Turoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer kimdir? Halk Tv konuğu Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi! Nurettin Akbuğa kimdir? CHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Nurettin AkbuğaKaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title