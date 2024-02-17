Üye Girişi
Haberler

Kosova Bağımsızlığının 16. Yıl Dönümü Kutlandı

Güncelleme:

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılan Kosova, bağımsızlığının 16. yıl dönümünü kutluyor. Kosova'da yapılan resmi törenler ve kutlamalar büyük ilgi gördü.

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılan Kosova, bağımsızlığının 16. yıl dönümünü kutluyor.

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova, bağımsızlığının 16. yılını kutluyor. Günler öncesinden sokakların Kosova'yı bağımsız olarak tanıyan ülkelerin bayraklarıyla süslendiği ülkede ilk resmi tören başkent Priştine'de yapıldı. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de de halk, sokaklara akın ederek yıl dönümünü kutlamalarına katıldı. Prizren'in tarihi Prizren Birliği Meydanında toplanan Türk, Arnavut, Boşnak derneklerinin folklor ekiplerinin gösterileri büyük ilgi gördü. Davul zurna eşliğinde halay çeken Kosovalı gençlere halk da eşlik etti.

Kosova bağımsızlık bildirgesinde Türk milletvekili

17 Şubat 2008 tarihinde Kosova bağımsızlık bildirgesine imza atan ve hala Kosova Meclisi'nde Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP milletvekili olan Enis Kervan, tüm Kosova halkının bağımsızlık gününü kutladı. Kervan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 16. yıl dönümünde elbette çok mutluyuz. Benim için bu ayrıca bir onurdur, çünkü bağımsızlık bildirgesini imzalayan Türk milletvekillerinden biri olmanın hem sorumluluğunu hem de heyecanını yıllarca yaşadım. Kosova'da varoluşumuzun, Kosova dışında varoluşumuzu duyurmamızın yollarında ilerlemeye devam edeceğiz, tüm vatandaşlarımızı coşkuyla bağımsızlık günümüzü kutlamaya davet ediyorum. Çünkü Kosova Cumhuriyeti Kosova'da yaşayan tüm toplulukların, tüm vatandaşların cumhuriyetidir" dedi.

Samsun Güzel Sanatlar Merkezinden Kosova'da bağımsızlık konseri

Kosova Türk Sanatçılar Derneği'nin davetlisi olarak Prizren'e gelen Samsun Güzel Sanatlar Merkezi Derneği korosu da dün akşam Prizren'de bağımsızlık konseri düzenledi. Prizren'deki Lumbardi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen konsere çok sayıda üst düzey davetli katıldı. Geceye KDTP milletvekilleri Enis Kervan ile Fidan Brina Jılta, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel, KDTP Prizren Şubesi Başkanı Erim Berişa ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede Rumeli Türküleri seslendirildi. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sırbistan Kosova Dış Politika Yerel Kültür Sanat Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI İZLE! BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV'de hangi diziler yayınlanacak? Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title