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Konya'da Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük ve Konya'nın ilk Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve Türkiye'nin en büyük, Konya'nın ise ilk 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapımı sürüyor.

Karatay Belediyesi'nin temelini 2 Mayıs 2023'te attığı Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'nin inşa çalışmaları sürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli ile birlikte Köprübaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden merkezi ve inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

"Özel vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap verecek"

Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birini Konya'ya ve Karatay'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezin yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Engelli vatandaşların ve ailelerinin hayat kalitesini yükseltecek, özel birçok ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlı bir merkez tasarladıklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca, "Engelli bireylerimiz ve ailelerimizin ihtiyaçları ışığında projelendirdiğimiz Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapımı devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürümüz Abdullah Neşeli ile birlikte merkezimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Projemizin inşaatında oldukça hızlı ilerliyoruz. Türkiye'mizin en büyük Konya'mızın ise ilk engelsiz yaşam merkezimiz tamamlandığında burada özel vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet sunacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi'nden faydalanacak bireylerimiz burada, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılırken, aileleri de kendi hayatlarına çok daha fazla zaman ayıracak ve yaşamlarını daha kaliteli bir hale getirmiş olacaklar" diye konuştu.

Merkez, engellilerin hayatını kolaylaştıracak

Köprübaşı Mahallesi Gazali Sokak'ta inşa edilen 'Engelsiz Yaşam Merkezi'nde; Kütüphane Resim ve Görsel Sanatlar Atölyesi, Bilim Atölyesi, Kapalı Spor Salonu, Pasta ve Yemek Atölyesi, Seramik ve Kil Atölyesi, Bilgisayar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Matbaa ve Baskı Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Dans Atölyesi, Drama Atölyesi, Konferans Salonu, Konuşma Güçlüğü Eğitim Merkezi, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Merkezi, Görme Engelli Eğitim Merkezi, İşitme Engelli Eğitim Merkezi, Fizyoterapi Odası Merkezi, Zihinsel Engelli Eğitim Merkezi, Yaygın Gelişim Bozukluk Eğitim Merkezi, Psikiyatri ve Sosyal Hizmetler Merkezi, Etkinlik Salonları, Dinlenme ve Uyuma Odaları, Duyu Bütünleme Odası, Gözlem Odası, Duygusal Rahatlama Odası, Uygulama Evi bulunacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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