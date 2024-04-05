Konya'da binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda Kadir Gecesi'ni idrak etti

Konya'da Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Konya'da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Kadir Gecesi'ni Mevlana Meydanı'nda idrak etmek isteyen binlerce kişi alana gelerek saf tuttu. Meydanın dolup taştığı mübarek gecede vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua etti. Mevlana Meydanı'na gelen vatandaşlar, bu gecenin hayırlı olmasını dileyerek mutlu ve sevinçli olduklarını söyledi. - KONYA