Kömür dumanı Yüksekova'yı adeta nefessiz bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğunlaşan kömür dumanı ilçeyi adeta nefessiz bırakırken, sis gibi her yeri kaplayan kömür dumanı arasında kalan evlerin ise sadece ışıkları görülüyor.

Bu sene ilçeye doğalgaz verilmesi planlanırken, yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle gelecek seneye kalmasının ardında ilçe yeniden kömüre mahkum kaldı. Kışın her evde kömür kullanımına başlamasıyla ilçe duman altında kaldı. İlçedeki evler kömür dumanının içinde adeta kaybolurken, sis gibi her tarafı saran dumanın içinde kalan evlerin ise sadece ışıklar görülüyor.

Soner Taşkın isimli vatandaş, özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken maske taktıklarını belirterek, "10 dakika içinde boğazımız kömür dumanıyla doluyor. Şu an şehir sis gibi duman içinde kalmış, evler kaybolmuş durumdadır. İnan şehri nefessiz bıraktı bu kömür dumanı. Artık en kısa sürede doğal gazın verilmesini bekliyoruz. Yetkililer acilen buna bir çözüm bulsunlar. Şehir adeta kömür kirliliğinden ölüyor" dedi.

Musa Bartın ise Yüksekova'da şu an büyük bir hava kirliliği olduğunu söyleyerek, "Bu hava kirliliği ister istemez bizleri hastalığa kadar götürüyor. Doğal gaz verilecekti o da gelecek seneye kaldı. Biz artık evden maskesiz çıkamıyoruz. Gerçekten bu kirlilik şehri bulutlar gibi etkisinin altına almış" ifadelerini kullandı.