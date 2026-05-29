Kurban etiyle buluşan geleneksel lezzet şebit sofralara hazırlanıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanan şebit için yoğun mesai başladı.

Kurban Bayramı'nda Kızılcahamam ilçesinde sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan şebit için hazırlıklar hız kazandı. Yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve özellikle tirit yapımında kullanılan şebit, sac üzerinde pişirilip dinlendirilerek bayram sofraları için vatandaşlara sunuluyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, etlerini şebit ile çeşitli tariflerde kullanarak değerlendiriyor. Kızılcahamam'da aile işletmesinin başında yer alan unlu mamul ustası Süleyman Dere, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şebit yapım sürecini ve kullanışını anlattı.

" Kurban Bayramı'nda hep tirit yaparlar bu yufkayla"

Aile işletmesini yirmi seneyi aşkındır sürdürdüğünü ve unlu mamul ustası olduğunu belirten Süleyman Özdere, " Kurban Bayramı'nda hep tirit yaparlar bu yufkayla. Bazı yerlerde yufka deniyor, bazı yerlerde şebit deniyor. Bizim burada da şebit deniyor. Bunu vatandaşımız kurban yaklaştığı zaman alırlar. Islanmış vaziyette veya kuru vaziyette alırlar. Kuru aldıkları zaman tepsiye döşerler, üzerine et suyunu, eti gezdirirler. Kurban'da bunu afiyetle yerler. Islanmış vaziyette de aynı şekilde tepsinin içine döşeyip, aynı şekilde et suyunu gezdirerek de yapabilirler" ifadelerini kullandı.

"Müşteri istediği zaman ıslayıp kendisine takdim ediyoruz"

Şebitin yapımını anlatan ve kıvamına değinen Özdere, "Ana maddesi; un, su, tuz. Başka bir şey girmiyor içine. Güzelce hamuru belirli bir kıvamda yoğuruyorsun, glutenini alıyorsun. Yoğurduktan sonra, 150 gram paze halinde pazeliyorsun. Sonra dinlendirmeye bırakıyorsun. Dinlendikten sonra tekrar yine alıyorsun, basıyorsun. Bastıktan sonra 10'arlı, 20'şerli, 30'arlı şekilde koyuyorsun. Aralarına un koyuyorsun yapışmaması için. 15-20 dakika da öyle bekleme süresi oluyor. Hamurun kendini salması lazım. Saldığı zaman hamuru açması daha güzel olur, daha ince olur. Bekleme aşamasını geçtikten sonra oklava yardımıyla açıyoruz. Eskiden köy ocaklarında odun ateşinde pişerdi. Köylerde yapanlar yine var. Bizim burada ocakta, saclarda pişiriyoruz. Pişirdikten sonra üst üste koyuyoruz. Bunu dinlendiriyoruz, havalandırıyoruz. Havalandıktan sonra tekrar üst üste koyuyoruz. Müşteri istediği zaman ıslayıp kendisine takdim ediyoruz. İsterseniz ıslak koyuyorsunuz ya da kuru, o şekilde satıma sunuyoruz" dedi.

Yaklaşık 1 sene dayanıyor

Şebit hamurunun güzel havalandırılıp dinlendirilmesi ile 1 sene kadar dayandığını ifade eden Süleyman Özdere şebitinin ıslatılıp yenilebileceğini dile getirdi. Özdere, hamuru pişirdikten sonra havalandırılmayıp üst üste konulursa küfleneceğini vurguladı ve tek tek havalandırılıp konulması için uyardı.

"İnce gözükse de doyurucudur"

Şebitinin yanında yenilecek yemekleri ifade eden Özdere, "Bunu tiritte de kebapta da ciğerde de yiyen var. Piyaz yapıyorlar, sarıp yiyorlar. Her türlü, her şeyle yenilebiliyor. İnce hamurlardan farkı sağlıklı bir hamur olması. Çünkü hiçbir katkı yok. Mideyi hazmettirir. Yarımını yesen karnın doyar. İnce gözükse de doyurucudur" diye konuştu.

Kızılcahamam'da şebiti yapan yerlerin az olduğunu ve yetişemedikleri için yapılmadığını ifade eden Özdere, aile işletmeleri olarak kendileri yapabildiklerini söyledi. - ANKARA

