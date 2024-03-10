Üye Girişi
Haberler

Kızılay'ın 7. İyilik Gemisi Mısır'a Ulaştı

Güncelleme:

Türkiye'den uğurlanan ve Gazze halkına umut olan Kızılay'ın 7. İyilik Gemisi Ramazan öncesinde Mısır'a ulaştı. Gemideki acil ihtiyaç malzemeleri Gazze'ye ulaştırılmak üzere tırlara yükleniyor.

Türkiye'den uğurlanan ve Gazze halkına umut olan Kızılay'ın 7. iyilik gemisi Ramazan öncesinde Mısır'a ulaştı.

Türkiye'den uğurlanan ve Gazze halkına umut olan Kızılay'ın 7. İyilik Gemisi Ramazan öncesinde Mısır'a ulaştı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile bölgedeki Kızılay ekibi tarafından karşılanan yardım gemisindeki acil ihtiyaç malzemeleri bir an önce Gazze halkına ulaştırılmak tırlara yükleniyor.

Savaş mağduru Gazze halkı için 7 Ekim'den bu yana yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay'ın, bugüne kadar gönderdiği yardım gemilerinin en büyüğü olan "iyilik gemisi" Mısır'ın El-Ariş Limanına ulaştı. Ramazan ayı öncesinde bölgeye ulaşan İyilik Gemisi'ndeki malzemelerin sevkiyatı için tırlara yükleme çalışması ise hemen başlatıldı. Ülkedeki Türk Kızılay uzman personelinin yönlendirmesiyle yükleme çalışmaları yapılan tırlar Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapacak. Gemide başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme ve bebek malzemelerinden oluşan 2 bin 737 tonluk yük bulunuyor. Yardım tırlarını bölgeye hızla ulaşması için çalışan Türk Kızılay, Mısır Kızılay'ı ve Filistin Kızılay'ı ile koordinasyonda hareket ediyor.

Kızılay, Gazze içerisinde gıda paketlerinin dağıtımın yanı sıra Gazze'nin Refah bölgesinde de aşevi çalıştırarak günlük 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. Yemekler bugünden itibaren iftarlık ve sahurluk olarak dağıtılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Kızılay İyilik Mısır Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Bornova adayı Muhammet Yılmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bornova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Beydağ adayı Tolunay Karavar kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Beydağ belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Hazro adayı Erhan Güven kimdir? DEVA Partisi Bayraklı adayı Refik Hakan Tutan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayraklı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Hani adayı Besile Narin kimdir? DEM Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken kimdir? DEVA Partisi Bayındır adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balçova adayı Burcu Muzaffer Yereli kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aliağa adayı Hakan Erörs kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yenimahalle adayı Yusuf Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir? DEVA Partisi Şereflikoçhisar adayı Önder İldeş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir? DEVA Partisi Sincan adayı Yakup Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pursaklar adayı Bülent Koca kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title