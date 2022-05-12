Kırşehir Kitap Günleri Başlıyor

KIRŞEHİR (ANKA) - Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri, 13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında 200 yayıncı ve 50 yazarı, kitapseverlerle buluşturacak.

200 yayıncı ve 50 yazarın katılacağı Kırşehir Belediyesi Kitap Günleri, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Kitap Günleri resmi açılış programı, 13 Mayıs 2022 Cuma günü 13.30'da yapılacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kitap Günleri ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kitap Günlerini Kırşehirli kitapseverler için organize ederek ilimizde ihtiyaç duyulan bir organizasyonu daha tekrar gerçekleştiriyoruz.

Kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir'imizde okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması beklenen bir durumdu ve biz de Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda Kırşehir Kitap Günlerini organize ettik. 2-14 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığımız ve büyük ilgi gören Kitap Günlerinin ardından bu yıl 13-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yeniden yapıyoruz.

Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz.

Kırşehir Kitap Günleri kapsamında fuarın organizasyonunda ve Kırşehirli hemşehrilerimizle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Kırşehirli kitapseverler eksikliği hissedilen bir organizasyonla kitaplara doğrudan ulaşma şansını yeniden bulmuş olacaklar. Bu tür fuarlar kültürel gelişimimiz ve kültürün gelecek kuşaklara aktarımı noktasında büyük önem taşımaktadır. Söz konusu olan kitapsa bunun önemi daha da artmaktadır.

Buradan tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi fuara katılmaya ve en az bir kitap almaya davet ediyorum."

KİTAP GÜNLERİNİN KONUK YAZARLARI

Kırşehir Kitap Günleri'ne konuk olan yazarlar ise şöyle:

İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Hayati İnanç, Hatice Kübra Tongar, Ercan Kesal, Yavuz Selim Demirağ, Murat Ağırel, Saygı Öztürk, Engin Alan, Mustafa Balbay, Serhat Yabancı, Dilek Cesur, Ece Özbaş, Ahmet Gökbel, Işık Öğütçü, Kübra Doğru ünlü, Cihan Demirci, Hanefi Avcı, Anooshirvan Miandji, Demet Işıl, Bircan Yıldırım, Yavuz Samet Çakır, Ahmet Taşağıl, Mehmet Püren, Mehmet Balyemez, Yusuf Halacoğlu, Mehmet Yalçınkaya, Murat Tuğluca, Abdullah Özdağ, Lütfi Gürkan Gökçek, Halit Ertuğrul, Cihat Yaycı, Ceyhan İrgil, Murat Emir.