Kırşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Çalışmalarını Sürdürüyor

Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu, Doç. Dr. Şenol Afacan'ın şefliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

UNESCO yaratıcı şehirler ağına Türkiye'den dahil olan ilk ve tek şehir olan Kırşehir'de; Kırşehir Belediyesi bünyesinde Türk Sanat Müziği Topluluğu kuruldu. Türk Sanat Müziği Topluluğu Şef Doç. Dr. Şenol Afacan öncülüğünde çalışıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu'nun Cumhuriyet'in 100. yılında örnek çalışma ve konserlere imza atacağına inandığını belirtti.