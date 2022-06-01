Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor - Haberler

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehirli hemşehrilerine ev ziyaretleri yaparak görüş, istek ve önerilerini yerinde dinliyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ev ziyaretleri kapsamında Nasuhdede Mahallesi Hacı Koç Apartmanı sakinleri ile mahalle muhtarı Ahmet Mamak ile bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu.

Başkan Ekicioğlu, "Göreve geldiğimizden beri hemşehrilerimize hizmet götürmek için, onlarla birlikte istişare ederek çalışıyoruz. Bundan sonra da hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırşehir'in Anadolu'daki esnaf ve zanaatkarlık geleneğinin öncüsü konumundaki Ahi Evran'ın da memleketi olduğunu hatırlatan Ekicioğlu, Kırşehirli hemşehrilerinin sofrasının ve kapısının herkese açık olmasıyla örnek bir il olduğunu belirtti.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların herkesi derinden etkilediğine de dikkat çeken Ekicioğlu, Belediye olarak hiçbir mazerete sığınmadan tüm mahallelere hizmet götürme gayretinde olduklarını söyledi. Başkan Ekicioğlu, bundan sonra da Kırşehirli hemşehrilerini ziyaret etmeye devam edeceklerini belirtti.

ANKA / Yerel