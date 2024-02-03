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Kırklareli'nde kantin ve yemekhane çalışanlarına hijyen eğitimi verildi

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Kırklareli'nde Vize ilçesinde kantin ve yemekhane çalışanlarına okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları konusunda eğitim verildi. Eğitimde hijyenin önemi vurgulandı.

Kırklareli'nde kantin ve yemekhane çalışanları hijyen konusunda eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü görevlilerince Vize ilçesinde kantin ve yemekhane çalışanlarına okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları konusunda eğitim verildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen eğitimde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, hijyenin önemine değinerek uygun olmayan gıda maddelerinin insan sağlığını etkilediğini ifade etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kırklareli Vize Tarım Yerel Sağlık Güncel Haberler

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