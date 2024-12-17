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Kayserili Balıkçı, İhracattan Dönen Balıkları Yaban Hayvanlarına Dağıttı

Kayserili Balıkçı, İhracattan Dönen Balıkları Yaban Hayvanlarına Dağıttı
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Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, iç karışıklık nedeniyle Suriye'ye ihraç edilen ve geri dönen 12 ton balığı yaban hayvanlarına yem olarak dağıttı. Soğuk havaya rağmen düzenli yemleme yaptıklarını belirten Duran, avlanma yasağına dikkat çekti.

Kayseri'de balıkçılık yapan Ekrem Duran, Suriye'ye ihraç ettiği ve geri dönen 12 ton balığı, ilçelerde yaban hayatı yaşayan hayvanlara yem olarak dağıttı.

Kayseri'de 24 yıldır balıkçılık yapan ve 15 yıldır da yurt dışına balık ihraç eden Ekrem Duran, Suriye'ye gönderdiği ve iç karışıklıktan dolayı geri dönen 12 ton balığı ilçelerde yaban hayatı yaşayan hayvanlara yem olarak dağıttı. Soğuk havaya ve kar yağışına rağmen yemleme yapan Ekrem Duran'ın aracını gören hayvanlar, yaşadıkları alanlardan karınlarını doyurmak için koşarak yemleme alanını doldurdular. Düzenli olarak yemleme yaptıklarını ve yemleme alanına alışan yaban hayvanlarının da avlanmamasını istediklerini söyleyen Ekrem Duran, "Biz Kayseri'den buralara haftalık rutin olarak balık getiriyoruz. Bu hafta da biraz fazla getirdik. Buraya 3 ton kadar balık getirdik. Bizim toplamda 12 ton balığımız vardı ve bazı ilçelerimize bu şekilde gönderip hayvanlara verdik. Bu balıklar da nasıl vardı dersek; Suriye'ye geçen hafta balık gönderdiğimiz tır, oradaki iç savaştan dolayı geri döndü. Biz normalde de rutin olarak haftanın 2 günü burada terk edilen hayvanlara balık getirerek besliyoruz. Bu balıklar ihracat fazlası gibi yani ihracattan geri dönen balıklar. Suriye'deki iç savaştan kaynaklı geri döndü araçlarımız ve biz bunları yem fabrikalarına gönderip paraya çevirmektense haftalık rutin yaptığımız besleme işini balıkları getirerek bu hayvanlara yedirdik. Balıklarımızı Kayseri'nin ilçelerinde bu şekilde yabanda yaşayan hayvanlara dağıtıyoruz. Şu anda Bahçecik Barajı yanındayız ve burada bizim işletmemiz var. Burada Pınarbaşı'nda da işletmemiz olduğu için haftada 2 sefer buradaki hayvanlara balık getiriyoruz. Buradaki sahipsiz hayvanları sahipleniyoruz. Biz rutin olarak bazı noktalara bu şekilde yem döküyoruz. Burada yaban hayvanları da bunlara alışıyor. Bilinçsiz avcılar da bu hayvanların yerlerini sabitte öğrenince yaban hayvanlarını avlıyorlar. Onlardan ricamız da biz bu hayvanlar yaşasın diye onlara emek verip bir şeyleri getiriyoruz. Bilinçsiz avcılar da bu hayvanların derisinden faydalanmak için bunları vuruyorlar. Biz bunların yapılmasını istemiyoruz" dedi.

Öte yandan karınlarını doyurmak için bırakılan balıklara koşan hayvanlar havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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