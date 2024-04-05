Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İftar Programında Konuştu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, düzenledikleri geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada; "Şehrimizdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kentte bulunan bir balo salonunda gerçekleştirilen programda; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri; Şaban Çopuroğlu, Murad Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, protokolü üyeleri ile sanayiciler katıldı.

Geleneksel İftar Programında konuşma yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yerel seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, kazanan başkanlara başarılar diledi.

Konuşmasında Ramazan ayının dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin daha güçlü hissedildiği, manevi duyguların pekiştiği bir ay olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, "Bu güzel Ramazan akşamında sizlerle iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadığımızı bilmenizi isterim." dedi.

Kayseri sanayisinin merkez üssü olan Kayseri OSB'nin yönetimi olarak, önemli işlere odaklandıklarının altını çizen Başkan Yalçın, "Hizmet kalitesini yükseltmeye ve sanayicimizin memnuniyetini artırmaya çalışıyoruz. Bir kuruş dahi kredi almadan, 1 milimetre arsa satmadan sanayicimize hizmet sunuyor, Kayseri OSB'yi en iyi şekilde yönetmek için gayret ediyoruz. Kayseri OSB Yönetimi olarak, 2024 yılını temel atma ve açılışlar yapma yılı olarak belirledik. Tüm çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendirmeye devam ediyoruz. 2024 yılı yatırım programımız kapsamında yaklaşık 28 kilometre yolumuzu yenileyeceğiz. Bölgemizdeki güvenliği artırmak için başlattığımız projemizde ise 3. nizamiyenin temelini yakında atıyoruz. Fevzi Mercan cami yanı başında projesini oluşturduğumuz iş merkezimizin temelini bayram sonrasında atacağımızı da müjdelemek istiyorum. Bölgemizin önemli ihtiyacı olan sağlık merkezi projemizde ihale süreçlerini tamamlıyoruz. Sağlık merkezimiz inşallah bu yılın sonuna kalmadan hizmete başlayacaktır." diye konuştu.

Başkan Yalçın, "Kayseri OSB'yi hem sanayinin hem de eğitimin merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda; Kayseri OSB Meslek Yüksekokulunun eğitime başlamasının gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra; Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve İlköğretim Okulu yapımı projemizde de yakında temel atma aşamasına geleceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Dağ parselleri mevkiinde yeni cami ve iş merkezi yapımı için projelendirme çalışmamızda sona yaklaşıyoruz. Fevzi Mercan cami revak projemizde ise bu yılın sonunda temel atmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 9 yeni aracı dahil ettiğimiz araç filomuzu yenilemeyi sürdürüyoruz. Kayseri OSB Fuar Merkezimizde bu yıl 7 fuara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 2 yılı geride bıraktığımızı düşünürsek, durmaksızın çalıştığımızı gururla söyleyebilirim" diyen Başkan Yalçın, "Planladığımız ve hayata geçirmeye başladığımız projelerimizle, daha iyi hizmet sunabilmenin arzusundayız. Şehrimizdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunabilmek adına azimle çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının sonunda davetlilerin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ettiğini söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de programda selamlama konuşması yaparak katılımcılara hitap etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel İftar Programı okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından sona erdi. - KAYSERİ