Kayseri'de Paraşüt Kazası: Pilotun Sakinliği Facianın Önüne Geçti
Kayseri'de bir paraşüt pilotu, havada kumanda ipinin düğümlenmesi üzerine zorunlu iniş yaptı. Pilot Emin Gürpınar'ın sakinliği sayesinde kazada yaralanan olmadı.

Kayseri'de havadaki paraşütün kumanda ipi düğümlenince dağ yamacına zorunlu iniş yaptı. Pilotun sakinliği sayesinde faciadan dönülürken, yaralananın olmadığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi kalkıştan bir süre sonra düğümlendi. Yolcusuyla beraber havada sorunu tespit eden Gürpınar, sakinliğini koruyarak durumu yolcusuna anlattı. Düğümlenen ipi açmaya çalışmasına rağmen başarısız olan Gürpınar, kalkış yaptığı tepeye yeniden iniş yaptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı. - KAYSERİ

