Kayseri'de Paraşüt Kazası: Pilotun Sakinliği Facianın Önüne Geçti

Kayseri'de havadaki paraşütün kumanda ipi düğümlenince dağ yamacına zorunlu iniş yaptı. Pilotun sakinliği sayesinde faciadan dönülürken, yaralananın olmadığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan havalanan pilot Emin Gürpınar yönetimindeki paraşütün sol kumanda ipi kalkıştan bir süre sonra düğümlendi. Yolcusuyla beraber havada sorunu tespit eden Gürpınar, sakinliğini koruyarak durumu yolcusuna anlattı. Düğümlenen ipi açmaya çalışmasına rağmen başarısız olan Gürpınar, kalkış yaptığı tepeye yeniden iniş yaptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı. - KAYSERİ