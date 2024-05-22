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Kavgayı ayırırken canından oldu

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Elazığ'da askerden yeni dönen bir genç, kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kavgayı ayırırken canından oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 ay önce askerden gelen genç, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Yenice köyünde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. O esnada yoldan geçen ve kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf Çaça, şahıslardan birinin ateş etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınana Çaça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Çaça'nın 3 ay önce askerden geldiği öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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