KASK'tan TÜİK'e Enflasyon Tepkisi

ÜNİPERSEN ve HEP-SEN'in de aralarında bulunduğu Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) üyeleri, TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon verilerinin gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını savunarak TÜİK binası önünde eylem düzenledi. HEP-SEN Kurucu Genel Sekreteri ve KASK Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aldemir, "Yoksulluk sınırı 120 bin 235 TL'yi aştı" dedi.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) ve Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası'nın da (HEP-SEN) aralarında bulunduğu KASK üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binası önünde eylem düzenledi.

TÜİK önünde yapılan açıklamada; enflasyon verileri ve kamu çalışanları ile emeklilerin alım gücündeki düşüşe tepki gösteren Sendika üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının vatandaşın gerçek yaşam maliyetlerini yansıtmadığını iddia etti.

"Tüketici fiyatları endeksi Ağustos ayında yüzde 1.84 oranında arttı"

HEP-SEN Kurucu Genel Sekreteri ve KASK Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aldemir, "Bilim insanlarından oluşan enflasyon araştırma grubu (Enflasyon Araştırma Grubu) ENAG, tüketici fiyatlarının Ağustos ayında yüzde iki nokta yirmi dört oranında arttığını TÜİK ise tüketici fiyatları endeksi Ağustos ayında yüzde 1.84 oranında arttığını ileri sürmüştür. Farklı rakam var" diye konuştu.

"Vatandaşın maaşını, emekli aylığını ve yaşam standartlarını doğrudan etkilemektedir"

Ülkede 3 milyon 535 bin devlet memuru, 446 bin sözleşmeli personel, 19 milyon 520 bin işçi ve 17 milyon 100 bin emekli, dul ve yetim olduğunu dile getiren Aldemir, açıklanan her enflasyon oranı milyonlarca vatandaşın maaşını, emekli aylığını ve yaşam standartlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde esas alınan verilerin vatandaşı pazarda, markette, kirada, faturalarında hayat pahalılığı olarak hissettiğini vurgulayan Aldemir, elektrikten doğal gaza, akaryakıttan ulaşıma, kiradan eğitime, gıdadan sağlık harcamalarına kadar tüm temel ihtiyaçlarda yaşanan fiyat artışlarının maaş artışlarının çok üzerinde olmasına dikkat çekti.

"Yoksulluk sınırı 120 bin 235 lirayı aştı"

Yoksulluk sınırının 120 bin 235 TL'yi aştığını vurgulayan Aldemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılığı ise 27 milyon vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sosyal yardımlara bağımlı bir yaşam sürdürmektedir. Türkiye genelinde yüz metrekare bir konutun ortalama kira bedeli 28 bin 402 liraya, İstanbul'da 40 bin liraya, Ankara ve İzmir'de 26 bin liraya ulaşmıştır. Barınma giderleri kamu çalışanları ve dar gelirli vatandaşlar için en büyük ekonomik yük haline gelmiştir. Eylül 2021'den bu yana dünya genelinde gıda fiyatları yalnızca yüzde 1.2 artarken Türkiye'de TÜİK verilerine göre gıda fiyatları yüzde 733 artmıştır. Bu tablo Türkiye'yi gıda enflasyonunda dünyada ilk sıraya taşımış vatandaşın en temel ihtiyacı olan gıdaya erişimini her geçen gün daha da zorlaştırmıştır."

"Memurun artık dokuzuncu dönemde kaybetmesini istemiyoruz"

Olması gerekenin enflasyonun doğrudan memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıtıldığı kanuni düzenlemenin yapılması gerektiğini söyleyen ÜNİPERSEN Genel Başkanı ve KASK Konfederasyonu Genel Sekreteri İbrahim Güzel, şunları söyledi:

"Siyasi partilerin buna artık öncülük etmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin memur ve memur emeklisine artık sahip çıkması gerekiyor. Bu nedenle bir an önce enflasyonun doğrudan yansıtıldığı kanuni düzenlemenin yapılması ve sekiz dönemdir yapılan toplu sözleşmelerle kaybeden memurun artık dokuzuncu dönemde kaybetmesini istemiyoruz. Bu nedenle Kask Konfederasyonu olarak özellikle önümüzdeki yıl süreci başlayacak olan dokuzuncu dönem toplu sözleşmede biz bu masaya yumruğumuzu vurmayı da çok iyi biliyoruz."

"Açıkladığın rakamlarda samimiysen market aç, alışverişi senden yapalım"

KASK Genel Başkan Yardımcısı Uğur Şen ise, "Rakamlarla sokağın ve mutfağın gerçekleri arasında büyük bir fark var. Çalışanın maaşı kağıt üzerinde değil, pazarda, kirada ve faturalarda eriyor. Bizler artık gerçekçi enflasyon, adil ücret ve insanca yaşam istiyoruz. Kamu çalışanını alın teri, masa başında açıklanan rakamlarla değersizleştirilemez. Geçinemiyoruz" diye konuştu. TÜİK'in market açması gerektiğini belirten Şen "Açıkladığın rakamlarda samimiysen market aç, alışverişi senden yapalım. Samimiysen alışverişi senden yapalım" değerlendirmesini yaptı.

Memurlar 'Sarı Sendikaya' hür iradeleriyle üye olmuyorlar

KASK ve HEP- SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, işçi memur ve emeklinin zor durumda olduğunu belirterek, Sarı Sendika'nın TÜİK'in ortağı olduğunu iddia etti. Şimşek, "Bu da tüm memurların iradesini tehdit etmektedir. 75 yeri gezen, gözlemleyen biri olarak hiçbir memur bunlara keyifli bir şekilde ya da özgür hür iradesiyle üye olmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Eylemin sonunda sendika üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına yönelik tepkilerini simgelemek amacıyla TÜİK binasının önüne hesap makineleri bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı