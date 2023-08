Karatay Aşevi hizmete açıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Türk Kızılay'ın hizmetine sunulan Karatay Aşevi binasının resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilçeye kazandırılan Karatay Yeni Aşevi binası, düzenlenen törenle açıldı. Günlük 2 bin 500, acil durumlarda ise 10 bin insana sıcak yemek ulaştırabilme kapasitesine sahip olan ve Hacıveyiszade Mahallesi Şeyhülemarecepağa Caddesi Yankı Sokak'ta 3 bin metrekarelik alana inşa edilen yeni aşevi binasının açıldı.

"Hemşerilerimize hizmet etmek için zamanla yarışıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılışta yaptığı konuşmada yeni aşevi binası ve aşevi kültürünün öneminin belirterek, Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Hemşerilerimize hizmet etmek için zamanla yarışıyoruz. Yaklaşık 20 ay önce temelini yine beraber attığımız Karatay Yeni Aşevi binamızın açılışına hoş geldiniz. Bugün, yardımlaşmanın ve dayanışmanın muhteşem bir örneğini gördük. Bugün sadece bir aşevi açılışına değil; aynı zamanda medeniyetimizin yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden bir tanesinin daha hayata geçmesine şahitlik ediyoruz. Burası sadece aşevi değil. Burası, bir arada olmanın, birbirimize destek olmanın, sevgiyi paylaşmanın, merhametin ve şefkatin yüreklere hitap ettiği inşallah simge bir mekan olacak. Aşevimizden istifa edecek her birey; sevginin, empatinin ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu görecek; anlayışla ve hoşgörüyle bir arada olmanın gücünü hissedecektir" şeklinde konuştu.

"Acil durumlarda 10 bine yakın ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet verebilecek"

Karatay Aşevi hakkında bilgi veren Başkan Kılca, "Aşevimiz, günde 2 bin 500, acil durumlarda ise 10 bine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek hizmeti sunabilecek kapasitededir. Karatay Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız ve Türk Kızılay'ımızın hizmetine sunduğumuz yeni aşevi binamız, 3 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edildi; bodrum ve 2 kattan oluşan binanın kullanım alanı ise 2 bin metrekarelik 5 adet sebze-meyve ve bakliyat deposu, kesimhane, soğuk hava deposu, dağıtım reyonları, mutfak, yemekhane, idari bürolar ve toplantı salonuna sahip Aşevimizin güncel maliyeti 31 milyon lira. Biz, İsra Suresi'nde 'Yoksula hakkını vermeyi' emreden Allah'ın kulları; 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyuran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz; atalarımızdan aldığımız terbiye de bu yönde hamdolsun. 'Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti' olarak yardım faaliyetlerine başlayan Türk Kızılay'ın, ülkemizin tamamında hatta dünyanın dört bir köşesinde insanlara yardım eli uzatma konusundaki gayreti ve deneyimi malumunuzdur. İlçemize kazandırdığımız Aşevi'nde, ihtiyaç sahiplerine koşan, onların yüzündeki tebessümün müsebbibi siz kahramanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Aşevimizi ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz; heyecanlıyız. Karatay Aşevi binamızın ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Karatay'ın kentsel dönüşümüne de büyük önem veriyoruz. Hemen yanı başımızda Karatay Engelsiz Yaşam Merkezimizin temelini attık ve önümüzdeki yılın başlarında burayı hizmete açacağız. Yine gençlik merkezimiz bitti. Gençlik merkezi ve nikah salonumuzun yapımı sürüyor. Kısacası ilçemizin her noktasında ve her köşesinde bir hizmetimiz var" dedi.

"Yaşadığımız felaketler Kızılay'ın ve bu projelerin önemini ortaya koydu"

Türk Kızılay Konya İl Başkanı Hüseyin Üzülmez; Türkiye'nin son yıllarda ciddi felaketler yaşadığının altını çizerek, bu dönemlerde Kızılay'ın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Hüseyin Üzülmez, "Geçtiğimiz yıllarda 2.5 yıl süren pandemi dönemini yaşadık. Seller ve yangınlar yaşadık. Yine 6 ay önce de ülke olarak çok ağır iki büyük deprem yaşadık. İşte bu felaketlerde Kızılay'ın önemi toplumda çok daha iyi anlaşıldı. 4 buçuk yıl önce Karatay Belediyemizden yeni aşevi binasının yapımı için arsa tahsisi istemiştik ve başkanımızdan binamızın da yapımını yapması için ricada bulunduk. Neticede bu binayı belediyemiz yapmış oldu. Kendileri bununla da kalmayıp yine Karatay Belediyemizin tahsisiyle yine bölgemizde önemli bir görev olacak Bölge Kan Merkezinin de arsa tahsisi yapıldı. Bu merkezi de inşallah kısa bir zaman içerisinde tamamlayıp bölgenin ve Kızılay'ın hizmetine sunmuş olacağız. Bu vesileyle Başkanımız Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum. Binamızın yapımında ve hizmete girmesinde emekleri bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Güzel bir iş birliğiyle çok modern bir tesis ortaya çıkmış"

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Türk Kızılay'ın öneminden bahsettiği konuşmasında hayata geçen aşevinin bu gayretlere önemli katkılar sunacağına vurgu yaptı. Hasan Angı, "Kızılay'ımız, bugüne kadar her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Geçmişinden gelen organizasyon özelliğiyle özellikle felaket dönemlerinde bu gayreti hepimiz gördük. Bir takım çevrelerin bu kurumu yıpratmaya yönelik çabalarının ne kadar boş olduğu, Kızılay'ın her türlü gayretiyle ortaya çıkmış oldu. Bugün de Karatay Belediyemiz, Türk Kızılayı Konya Şubemiz ve hayırsever hemşerimizin çok güzel bir işbirliğiyle eskimiş aşevinin yerine çok modern bir tesis ortaya çıkmış. Muhtemel felaket dönemlerinde burası aynı zamanda her türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir toplanma merkezi niteliğinde. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir emek ortaya konmuş"

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, çok güzel bir emek ortaya konduğunu ifade ederek, "Bu kıymetli emeğin mimarı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu güzel hizmet, gelecekte daha başka hayırlı işlerin daha ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Karatay Aşevi binamızın ilçemize, Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Konyalı hayırseverden Karatay Belediyesi'ne teşekkür"

Türk Kızılay'ın hizmetine sunulacak Karatay Aşevi'nin hayata geçmesinde emekleri bulunan hayırsever Halil İbrahim Sayar, "Bu hayır müessesinin açılışında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. 155 yıl önce Hilal-ı Ahmer Cemiyeti ismiyle Kızılay'ı kuranlar, ne güzel insanlarmış ki bu kurum günümüze kadar ulaştı. Çok nadir müesseseler vardır ki bugünlere kadar gelebilsin. Din, örf il gözetmeden herhangi bir felaket karşısında, dünyanın öbür ucunda dahi olsa Kızılay yardıma koşuyor. Ben bu vesileyle Kızılay'ın dünden bugüne tüm yöneticilerini ve gönüllülerini tebrik ediyorum. Bu güzel hizmet için Karatay Belediyemize de ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kızılay dünyanın dört bir yanına yardım ulaştırıyor"

Kızılay'ın birçok önemli görevleri olan ulusal ve uluslararası bir kuruluş olduğuna vurgu yapan Karatay Kaymakamı Yavuz Güner, "Kızılay, sadece ülkemizde değil dünyadaki tüm insanlara yardımlarını ulaştırmaktadır. Bazılarımızın sadece kan toplayan bir kurum olarak bilmesinden ziyade her türlü yardım noktasında geniş bir yelpazeye sahiptir. Sadece olağanüstü durumlarda değil, günlük yaşamda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındadır. Bu vesileyle bu güzel binanın yapımında büyük emekleri bulunan Karatay Belediyemize, hayırseverimize ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi insanlara yardımların ulaştırılmasında çaba gösteren tüm Kızılay ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yardımlaşmamıza, dayanışmamıza, birlik ve beraberliğimize önemli katkılar sağlayacak"

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Anadolu'nun temelinin yardımlaşma ve dayanışmanın ortaya çıkardığı güçlü bir birlikteliğe dayandığına vurgu yaptı. Mustafa Uzbaş, "Konyamız da bu güçlü birlikteliğin vücut bulduğu en güzel şehirlerin başında gelmektedir. Bizler de belediyeler olarak, Anadolu'daki bu birliği gözeterek her bir kardeşimizin yüreğine dokunarak Konyamıza yüksek nitelikle hizmetlere kavuşturmak için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bugün açılışını yaptığımız bu güzel eserin de yardımlaşmamıza, dayanışmamıza, birlik ve beraberliğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Yine sosyal belediyeciliğin önemli bir örneği olan Karatay Aşevi'nin vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sağlayacağına inanıyorum. Bu güzel hizmetin şehrimize kazandırılmasında büyük emekleri bulunan Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Karatay Aşevi binası her türlü takdiri hak ediyor"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karatay Aşevi hizmetinin öneminin altını çizdi. Milletvekili Mehmet Baykan, "Bu güzel binayı Karatay Belediyemiz yaptı. 31 milyon liraya mal olmuş bir binanın tamamlanıp Kızılay'ın hizmetine sunulmuş olması her türlü takdiri hak ediyor. Bırakın belde veya ilçe belediyelerini, koskoca büyükşehir belediye başkanlarından sahte kahramanlar üretildiği ülkemizde acaba bu tür hizmetlerden ne kadarını yaptıkları, temel atmama törenleri yaptıkları hatta bir çeşme açılışının dahi abartıla abartıla ülke gündemine sokulduğu bir dönemde Karatay Belediyemizin bu kıymetli bu değerli hizmeti, her türlü takdiri hak ediyor. Bizim belediyelerimiz halkının faydasına çalışıyor ve üretiyor. Bu duygularla Karatay Aşevi'nin hizmete sunulmasında büyük katkıları bulunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya, hayırseverimize ve Kızılay'a teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Türk Kızılay'ın hizmetine sunulan Karatay Aşevi binasının açılışı, dualar eşliğinde kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, yeni aşevi binasını gezerek tesis hakkında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan bilgi aldı. Açılışa; AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Kaymakamı Yavuz Güner, Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Türk Kızılay Konya İl Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçe erkanı, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Kızılay il ve ilçe yönetimi, gönüllüler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - KONYA