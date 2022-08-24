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Karabük haberleri! Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Yurttaşlara Aşure İkram Etti

Yerel Haberler

Karabük haberleri! Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Yurttaşlara Aşure İkram Etti

Karabük haber... Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure ikramı Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yurttaşlara aşure ikram etti.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure ikramı Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yurttaşlara aşure ikram etti.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure ikramı Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yurttaşlara aşure ikram etti. Safranboluluları karşılayan Başkan Köse, "İnancın geleneğe dönüştüğü bu mübarek ayda, geçmişlerimizin hayrına ve bir sevgi simgesi olarak aşure ikramını aksatmadık" dedi.

Aşurenin yapımını Belediye personelinin üstlendiğini belirten Köse, "Sevabımıza ortak olmaya niyetlenerek aşureyi sevgiyle pişiren mesai arkadaşlarımın ellerine sağlık. Allah niyetimizi kabul etsin, insanlığa barış ve birlik içinde yaşamayı nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Safranbolu Demokrasi Elif Köse Yerel Haberler

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