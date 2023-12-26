Kalite sürecine ilişkin atılan adımlar akran değerlendirme çalıştayında ele alındı

Atatürk Üniversitesi'nde, Kalite Koordinatörlüğü tarafından Akran Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen programa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile üst yönetim ekibi, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, program yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesinin eğitim kalitesini artırma ve programların akreditasyonu toplantısının ilkini 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirdiklerini, bugün de ikincisi için bir araya geldiklerini söyledi. Programın ilk toplantısında; akreditasyon konusunun önemine değinildiğini, akreditasyonun eğitim ve araştırmaların niteliğini artırdığını, kalitenin güvence altına alındığını, diplomaların ve unvanların karşılaştırılmasına yardımcı olunduğunu ve mezunların meslek yaşamına girişlerinde kolaylıklar sağladığına değindiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, toplantının ikinci ayağında ise üniversitenin kısa zamanda kat ettiği mesafeler üzerine yoğunlaşacaklarını dile getirdi.

Rektör Çomaklı: "Kalite Kültürünü Geliştirerek Önemli Kazanımlar Sağladık"

Kalite Koordinatörlüğü kurulduğu tarihte 6 olan akredite program sayısının bugün itibariyle 53'e çıktığını belirten Rektör Çomaklı ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü de akredite olduğunu ve 28 lisans programının akreditasyon sürecinin de devam ettiği bilgisini paylaştı. Hedeflerinin akredite kuruluşu olan tüm lisans programlarının akreditasyonunu yapmak olduğunu vurgulayan Çomaklı: "Akreditasyon kuruluşu olmayan programların preakreditasyonu ve akran değerlendirmesi ise Rektörlüğümüzce yapılmaktadır. Yapılacak olan akran değerlendirme süreçleri tamamen YÖKAK değerlendirme formatında ve YÖKAK ölçütlerine göre yapılacaktır. Akran Değerlendirmesinde amacımız; programların dış değerlendirme pratiği kazanması, programlarda iyi uygulama örneklerinin yayılımının sağlanması, programların kendi öz değerlendirme raporlarındaki gelişmeye açık yönlerinin tespit edilmesi ve üniversitemizde Kalite Kültürünün geliştirilmesidir" dedi.

Bu doğrultuda düzenlenen çalıştayın, herkes için ikinci defa yapılacak bir örnek uygulama modeli olarak diğer üniversitelere de iyi uygulama örneği olacağına inandığını ifade eden Çomaklı, çalıştayda akredite olmayan 10 programın akran değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı, takvimi, değerlendirme takımlarının oluşturulması ve değerlendirme süreçlerinin nasıl yapılacağı hususlarının ele alınacağını belirtti.

"Örnek Teşkil Edebilecek Birçok Çalışmayı Hayata Geçirdik"

Türk Yükseköğretimine birçok açıdan örnek teşkil edebilecek çalışmaları hayata geçirdiklerini ve yine öncü olacak adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Rektör Çomaklı: "Üniversitemiz YÖKAK tarafından akredite edilen ilk 11 üniversiteden birisi olmuştu. Yeniden akredite edilme kararının açıklanmasını da yakın zamanda bekliyoruz. Diğer yandan üniversitelere önemli kazanımlar sağlayan ve rekabetçi bir konuma taşıyan Araştırma Üniversitesi ünvanını da almıştık. Çalışmalarımızı hızlandırarak Araştırma Üniversiteleri arasında da önemli bir ivme yakaladık ve A2 kategorisine yükseldik. Akredite olan program sayısında da ilk 3'teyiz. Gelecek süreçte başvurularımızın olumlu sonuçlanmasıyla birlikte ilk sıraya yerleşeceğimizi öngörüyoruz. Bu veriler ışığında emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, üniversitemizin kalite yolculuğundaki katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kalite Koordinatörü Yılmaz: "Kalite Kültürünü Yaygınlaştırıcı Adımlar Attık"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz ise kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalardan bahsetti. Kalite anlayışının bir kültür haline dönüşmesi için önemli adımların atıldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz: "Atatürk Üniversitesi Kalite Politikası hazırlandı ve tüm birimlere asıldı. Fakülte/MYO bünyesinde Birim Kalite Komisyonları oluşturuldu ve toplantılar yapıldı. Atatürk Üniversitesi Kalite El Kitabı hazırlandı ve web sayfasında yayınlandı. Atatürk Üniversitesi Kalite Eylem Planı hazırlandı ve web sayfasında yayınlandı. Kalite alt komisyonlarının yıllık faaliyetlerini bir takvim çerçevesinde yürütülmesi sağlandı. Üniversite, akademik ve idari personel ile öğrenci ve mezun açısından göstergeler belirlendi. Önemli bir adım olarak müfredatlar güncellendi ve bu doğrultuda eğitim verilmeye başlandı. Program yeterliliklerinin (çıktılarının) sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek için ÖBS sistemine entegre edilen modül tüm öğretim üyelerine tanıtıldı" ifadelerini kullandı.

"2023 Yılı İçin Hedeflenen Faaliyetlerin Önemli Bir Bölümünde Başarıya Ulaşıldı"

Atatürk Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan uluslararasılaşmada öncelikli 20 pilot üniversite arasında yer aldığını aktaran Yılmaz, Dijital Dönüşümde de 8 Pilot üniversite arasında olduklarını belirterek şunları söyledi: "2023 yılı için hedeflenen iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin önemli bir bölümünde beklenen düzeyde başarı sağlanmıştır. 2024 yılı ve sonraki dönemlerde kaliteye ilişkin çalışmalarda; kalite kültürünün üniversitemizin tüm birimlerinde etkin bir şekilde yaygınlaştırılması Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi aracılığıyla; "Araştırma Kapasitesi", "Araştırma Kalitesi" ve "Etkileşim ve İş Birliği" başlıkları altındaki göstergelerin periyodik olarak izlenip değerlendirilmesi konulara öncelik verilecektir. Üniversitemizin lisans ve lisansüstü programlarının uluslararası kalite seviyesinde, güncel içeriğe sahip ve yenilikçi eğitim pedagojilerini içermesi için Öğrenme Mükemmeliyeti Modeli Uygulama ve Eğitim Programları Dönüşüm Projesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi, üniversitemizin uluslararasılaşma alanındaki potansiyelini tam olarak hayata geçirebilmek, uluslararası öğrenci ve araştırmacı sayılarını arttırmak, üniversitemizin dünya üniversite sıralamalarında yükselmesine katkıda bulunmak amaçlarıyla yerinde Uluslararasılaşma ve Yeni Nesil Yabancı Dil Eğitimi Sistem ve Pedagoji Tasarlama Projesinin hayata geçirilmesi gibi başlıklar üzerinde ehemmiyetle durulacaktır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, akran değerlendirmesine ilişkin sunumlarla devam etti. - ERZURUM