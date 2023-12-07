Kahramanmaraş'ta Kayıp Kadın

Kahramanmaraş'taki evinden 1 Aralık günü 'Hastaneye gidiyorum' diyerek ayrılan ve aynı gün Mersin Otogarı'na geldiği belirlenen 37 yaşındaki Güldane Taşhan'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki evinden 'Hastaneye gidiyorum' diyerek ayrılan Güldane Taşkın'dan, o tarihten bu yana haber alınamıyor. Polise kayıp müracaatında bulunan yakınları, genç kadının hayatından endişe ediyor.

Taşhan'ın ağabeyi Fahri Taşhan, 1 Aralık'ta 'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden ayrılan kız kardeşinden haber alamamaları üzerine Kahramanmaraş Otogarı'ndaki bir firmadan bilet alarak otobüsle Mersin'e gittiğini öğrendiklerini belirterek, "Cep telefonu kapalı. Otobüs firmasıyla yaptığımız görüşmede, Mersin Otogarı'nda otobüsten indiği yönünde bilgi aldık. Polis ekiplerine de bildirdik. Ancak 6 gündür kendisinden bir haber alamıyoruz" dedi.

Mersin'de herhangi bir tanıdıklarının bulunmadığını, kız kardeşinin Mersin'e neden gitmiş olabileceğini bilmediğini de söyleyen Fahri Taşkan, "Evden ayrılması için hiçbir sebep yok. Neden böyle bir şey yaptı bilemiyoruz. Mersin'de otobüsten indiğini biliyoruz ama 6 gündür kendisinden hiçbir haber alamadık. Hayatından endişe duyuyoruz" diye konuştu. - MERSİN