Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 08.14'de merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem çevre ilçeler ve il merkezinden de hissedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel