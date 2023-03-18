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Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 08.14'de merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem çevre ilçeler ve il merkezinden de hissedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Göksun Deprem 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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