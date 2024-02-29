Kahramanmaraş Depremzedeleri Yeni Evlerine Kavuştu

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan Sincikli depremzedeler yeni yuvalarına kavuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe Köyü'nü ziyaret etti. Vali Varol, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında sağlanan hibe ve kredilerle evlerini tamamlayıp yerleşen Mehmet Kızıl, İbrahim Kızıl ve Ramazan Kızıl'ın evine misafir oldu.

Vali Varol, vatandaşlar ile sohbet ederek, ev sahiplerine yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını, evlerinde sağlıkla, huzurla, mutlulukla oturmaları temennisinde bulundu. - ADIYAMAN