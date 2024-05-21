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Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan hayırsever nine, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı ziyaret etti

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Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan Sarıgül Kaçan, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı makamında ziyaret etti. Köksal, Sarıgül Kaçan'ın davranışının ülkeye örnek olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan hayırsever nine, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı makamında ziyaret etti.

Kars'ın Akyaka ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Selçuk Köksal, Kahramanmaraş depreminde ineğini bağışlayan Sarıgül Kaçan ile dostluk bağı kurdu. Daha sonra Alaplı ilçesine atanan Köksal'ı yalnız bırakmayan Sarıgül nine; Kars'tan yola çıkarak Alaplı ilçesine geldi. Kaymakam Selçuk Köksal'ı ve eşini ziyaret etmek için geldiğini söyleyen hayırsever Sarıgül Kaçan, duygu dolu anlar yaşadı.

Sarıgül ninenin oğlu Karahan köyü Muhtarı Selahattin Kaçan, Cumhuriyet Başsavcısı ve kurum amirleri ile birlikte makamında ağırlayan Kaymakam Selçuk Köksal, "Sarıgül annemiz Kahramanmaraş depremlerinde büyük bir davranışa imza atmış ülkemize örnek olmuştu. İneğini bağışlayarak hepimizi çok duygulandırmıştı. Anadolu insanının vefası, duyarlılığı bizi çok mutlu etti ve örnek oldu. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yaptığı hizmetleri unutmadıklarını söyleyen hayırsever Sarıgül Kaçan, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'a dua etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Selçuk Alaplı Yerel Yaşam Güncel Haberler

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