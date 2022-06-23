Kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele faaliyetleri çerçevesinde, Adıyaman AVM içerisinde KADES standı kuruldu.

Farkındalık oluşturmak, şiddete karşı bilinçlendirmek, "KADES" uygulaması hakkında bilgilendirme yapmak amacı ile kamu kurumları iş birliği ile stant açıldı.

Yapılan çalışmalara destek olarak kadına yönelik şiddetle ilgili birimlerde çalışan Jandarma Komutanlığı personeli, Aile Sosyal Hizmetler ve Şiddet Önleme Merkezi personeli, Adli Destek ve Mağdur Hizmetler personeli de katıldı.

Etkinlikte 250 kadına ulaşıldı ve akıllı telefonlarına KADES uygulaması yükletilmesi yönünde bilgilendirme yapılıp, KADES anahtarlığı ve kitap ayracı dağıtıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel